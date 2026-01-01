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الاحتلال يواصل إغلاق المداخل الرئيسية لمحافظة رام الله والبيرة منذ امس..

الجمعة 25 سبتمبر 2026 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل إغلاق المداخل الرئيسية لمحافظة رام الله والبيرة منذ امس..



رام الله /سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معظم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المحيطة بمحافظة رام الله والبيرة والقرى والبلدات المحيطة بهما، منذ أمس الخميس.

وأدى إغلاق الحواجز العسكرية إلى عدم قدرة المواطنين على التنقل في أرجاء المحافظة أو الدخول والخروج منها والوصول إلى منازلهم، ما أسفر عن تقطع السبل لأعداد كبيرة من المواطنين، منذ الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت معظم البوابات الحديدة، وأقامت حواجز عسكرية أخرى، حيث لازالت تغلق حاجزي عطارة وعين سينيا شمالا، مع وجود حاجز وتفتيش على طريق يبرود-سلواد شمال شرق، وإغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية الطيبة شرقا، ومدينة روابي غربا.

كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس، ما أدى إلى تكدس مركبات المواطنين حتى امتدت إلى مدخل بلدة الرام، والعديد من المواطنين أجبروا على النوم داخل مركباتهم

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