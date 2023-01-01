غارات وعمليات اغتيال جديدة في غزة.. الاحتلال يواصل انتهاك وقف إطلاق النار لليوم الـ352

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ352 على التوالي في مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أسفر خلال الساعات الماضية عن سقوط شهداء وجرحى في عدة مناطق.

وأدت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

ففي محافظة الوسطى، استشهد المواطن جبر كمال مقبل إثر استهدافه بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال في منطقة الزوايدة. كما استهدفت قوات الاحتلال جثمانه مجددًا أثناء نقله من مكان الاستهداف إلى مدينة غزة حيث كان من المقرر تشييعه ودفنه.

وفي جنوب القطاع، استشهد المواطن حسن تكريم البطة وأصيب خمسة آخرون جراء غارة نفذتها طائرة تابعة للاحتلال على مدينة خان يونس.

كما استشهد المواطن مهند حسني أبو مدين بعد تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وفي رفح، أصيبت مواطنتان إثر إطلاق النار باتجاه خيام النازحين، بينما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين جراء إطلاق نار متفرق استهدف مخيم حلاوة في جباليا البلد شمال القطاع.

وفي ساعات الفجر، استهدفت قوات الاحتلال خيمة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح خطيرة.

كما أطلقت مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها قرب مفترق الشجاعية، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة شرق مدينة غزة.

إحصائيات الضحايا

وأفادت وزارة الصحة بأن مستشفياتها استقبلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ستة شهداء و35 مصابًا.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1408 شهداء، إضافة إلى 4916 مصابًا، فيما بلغ عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 834 شهيدًا.

أما إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد ارتفع إلى 73,928 شهيدًا و175,030 مصابًا.