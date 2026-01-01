مسؤول إسرائيلي: الجولة القادمة مع إيران مسألة وقت.. وطهران تعيد بناء قدراتها النووية

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، إن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران أصبحت، وفق تقديره، «مسألة وقت»، في ظل ما وصفه بتسارع طهران في إعادة تنشيط برنامجها النووي وتعزيز مواقع مرتبطة به.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل رصدت خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما نقلته قناة 14 الإسرائيلية، جهوداً لنقل وتعزيز أجزاء من المشروع النووي الإيراني في جبل بيكاكس القريب من منشأة نطنز، مشيراً إلى أن تل أبيب تستعد دفاعياً وهجومياً لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران وعلى جبهات أخرى.

وأكد أن القوات الإسرائيلية ستتحرك مجدداً ضد المنشآت النووية وأي مواقع مرتبطة بها إذا تجاوزت طهران ما وصفه بـ«الخط الأحمر»، سواء بالتنسيق مع الولايات المتحدة أو بشكل مستقل.

في المقابل، قال المسؤول إن التنسيق الإسرائيلي الأميركي «قوي ومستمر»، لكنه أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية على إيران والخلافات الداخلية داخل النظام والضغوط الشعبية قد تدفع طهران إلى ردود عسكرية في المنطقة، بما في ذلك ضد إسرائيل.