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رغم جهوده.. نتنياهو يفشل في انتزاع موعد مع ترمب بنيويورك وسط جفاء متنامٍ

الخميس 24 سبتمبر 2026 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم جهوده.. نتنياهو يفشل في انتزاع موعد مع ترمب بنيويورك وسط جفاء متنامٍ



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى ترتيب لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على هامش زيارته إلى مدينة نيويورك، إلا أن المساعي لم تكلل بالنجاح.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو ودائرته المقربة كانوا يأملون، في وقت سابق، في الحصول على دعم ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال حملته الانتخابية المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن هذا السيناريو بات مستبعدًا في ظل ما وصفته الصحيفة بتدهور العلاقات بين ترمب ونتنياهو خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تطورات متلاحقة، وسط تباينات بشأن عدد من الملفات السياسية والإقليمية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة الدعم الذي قد يقدمه ترمب لنتنياهو خلال المرحلة الانتخابية المقبلة.

ولم يصدر، حتى الآن، موقف علني من ترمب يؤكد دعمه الانتخابي لنتنياهو، كما لم يعلن البيت الأبيض عن عقد لقاء بين الرجلين خلال زيارة نتنياهو إلى نيويورك.

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