  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مستشار خامنئي: جاهزون للحرب.. والتصعيد قد يمتد للمحيط الهندي

الخميس 24 سبتمبر 2026 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار خامنئي: جاهزون للحرب.. والتصعيد قد يمتد للمحيط الهندي



طهران /وكالات /

حذّر مستشار للمرشد الإيراني "مجتبى خامنئي"، اليوم الخميس، من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع “حتى المحيط الهندي”.

وقال يحيى رحيم صفوي في مقطع مصور بثته وكالة أنباء فارس “مع امتداد النزاع الآن من الخليج الفارسي ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع هذا النطاق، ردا على حرب محتملة، حتى المحيط الهندي، أو ربما أبعد منه”.

والأربعاء، قال مسؤول إيراني كبير، إن طهران تدرس الرد الأميركي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، لكن لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأميركي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية.

وأضاف المسؤول أن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران كانا موضوع نقاش خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة أمس الثلاثاء.

الأكثر قراءة اليوم

ما الذي أفزع نتنياهو؟.. اختصار مفاجئ لزيارة نيويورك وسط تحذيرات أمنية وقلق متصاعد في إسرائيل

عملية دهس قرب رام الله تسفر عن استشهاد المنفذ وإصابة شرطي إسرائيلي بجروح بالغة

«كونفدرالية إسرائيلية أردنية».. مبادرة ليبرمان تواجه رفضاً واسعاً من اليمين الإسرائيل

استطلاع القناة 13: تراجع حاد لنتنياهو.. وفارق المعارضة يتبخر

بيان أميركي يكشف انقساماً داخل إدارة ترامب حول مستقبل مستوطنات الضفة

هجوم عنيف من وكالة “تسنيم” الإيرانية على عراقجي بعد لقائه لقائه ويتكوف

في 24 ساعة فقط.. 3 اغتيالات وعمليات نسف تهز غزة.

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي: الجولة القادمة مع إيران مسألة وقت.. وطهران تعيد بناء قدراتها النووية

ما الذي أفزع نتنياهو؟.. اختصار مفاجئ لزيارة نيويورك وسط تحذيرات أمنية وقلق متصاعد في إسرائيل

بيان أميركي يكشف انقساماً داخل إدارة ترامب حول مستقبل مستوطنات الضفة

تحقيق صادم: نتنياهو تلاعب بتقارير استخبارية للتنصل من قضية الأموال القطرية

استطلاع القناة 13: تراجع حاد لنتنياهو.. وفارق المعارضة يتبخر