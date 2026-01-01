مستشار خامنئي: جاهزون للحرب.. والتصعيد قد يمتد للمحيط الهندي

طهران /وكالات /

حذّر مستشار للمرشد الإيراني "مجتبى خامنئي"، اليوم الخميس، من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع “حتى المحيط الهندي”.

وقال يحيى رحيم صفوي في مقطع مصور بثته وكالة أنباء فارس “مع امتداد النزاع الآن من الخليج الفارسي ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع هذا النطاق، ردا على حرب محتملة، حتى المحيط الهندي، أو ربما أبعد منه”.

والأربعاء، قال مسؤول إيراني كبير، إن طهران تدرس الرد الأميركي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، لكن لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأميركي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية.

وأضاف المسؤول أن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران كانا موضوع نقاش خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة أمس الثلاثاء.