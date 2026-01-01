حماس: جاهزون لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن غزة

غزة /سما/

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن لدى الحركة الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن خطة السلام في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك.

وأضاف قاسم، اليوم الخميس، أن التعطيل الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به ناجم عن رفض حكومة الاحتلال الالتزام بالاتفاق، وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة، إلى جانب عجز مجلس السلام وممثله ميلادينوف عن إلزام الاحتلال بتنفيذه.

وشدد قاسم على ضرورة تحرك جميع الأطراف، ولا سيما الإدارة الأمريكية ومجلس السلام، لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، كي تضطلع بواجباتها تجاه أهالي القطاع، والشروع في إدخال القوات الدولية، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به.