الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على 94.79 دونماً في دير نظام

رام الله /سما/

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً جديداً يستهدف أراضي قرية دير نظام، شمال غرب رام الله.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الخميس، بأن الأمر العسكري يحمل الرقم 104/26، ويستهدف 94.79 دونماً من أراضي القرية الواقعة في الحوضين رقمي 3 و4، في منطقة "وادي الحماطة".

وأوضحت الهيئة أن الأمر يقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون الموجودة في المنطقة المستهدفة، مع منح أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة من إجراء الجولة لتنفيذ أعمال الإزالة.

وأضافت أن الأمر الجديد يرفع عدد الأوامر العسكرية التي ظهرت امس الأربعاء إلى 5 أوامر، تستهدف إزالة الأشجار والغطاء النباتي من مساحة إجمالية تبلغ 533.598 دونماً في محافظتي جنين ورام الله والبيرة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال عام 2026 إلى 53 أمراً، تستهدف ما مجموعه 2,287.58 دونماً، مقارنة بـ47 أمراً استهدفت 1,613 دونماً خلال كامل عام 2025.