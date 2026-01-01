  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على 94.79 دونماً في دير نظام

الخميس 24 سبتمبر 2026 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على 94.79 دونماً في دير نظام



رام الله /سما/

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً جديداً يستهدف أراضي قرية دير نظام، شمال غرب رام الله.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الخميس، بأن الأمر العسكري يحمل الرقم 104/26، ويستهدف 94.79 دونماً من أراضي القرية الواقعة في الحوضين رقمي 3 و4، في منطقة "وادي الحماطة".

وأوضحت الهيئة أن الأمر يقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون الموجودة في المنطقة المستهدفة، مع منح أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة من إجراء الجولة لتنفيذ أعمال الإزالة.

وأضافت أن الأمر الجديد يرفع عدد الأوامر العسكرية التي ظهرت امس الأربعاء إلى 5 أوامر، تستهدف إزالة الأشجار والغطاء النباتي من مساحة إجمالية تبلغ 533.598 دونماً في محافظتي جنين ورام الله والبيرة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال عام 2026 إلى 53 أمراً، تستهدف ما مجموعه 2,287.58 دونماً، مقارنة بـ47 أمراً استهدفت 1,613 دونماً خلال كامل عام 2025.

الأكثر قراءة اليوم

ستة شهداء وعشرات الاستهدافات.. تصعيد إسرائيلي جديد يهز جنوب غزة

شهادة سفيان أبو زايدة تثير ترقّبًا إسرائيليًا.. هل تكشف أسرار اتصالات سرية بين حماس وتل أبيب ورسالة السنوار قبل 7 أكتوبر؟

عملية دهس قرب رام الله تسفر عن استشهاد المنفذ وإصابة شرطي إسرائيلي بجروح بالغة

ترامب عن أردوغان: قائد صارم ورائع ولا ينبغي الاستهانة ..به ودعم كبير لإعادة اعمار غزة

«كونفدرالية إسرائيلية أردنية».. مبادرة ليبرمان تواجه رفضاً واسعاً من اليمين الإسرائيل

مجلس السلام سيكشف عن خطة أولية بقيمة 2.45 مليار دولار لإعادة إعمار غزة

الشاباك يمدد قيود الطيران إلى دبي حتى نهاية أكتوبر وسط خلاف أمني مع الإمارات

الأخبار الرئيسية

تحقيق صادم: نتنياهو تلاعب بتقارير استخبارية للتنصل من قضية الأموال القطرية

استطلاع القناة 13: تراجع حاد لنتنياهو.. وفارق المعارضة يتبخر

IMG_6996

في 24 ساعة فقط.. 3 اغتيالات وعمليات نسف تهز غزة.

d8c4d68f-e9f6-4dfc-a869-72b9318cac91

عملية دهس قرب رام الله تسفر عن استشهاد المنفذ وإصابة شرطي إسرائيلي بجروح بالغة

«كونفدرالية إسرائيلية أردنية».. مبادرة ليبرمان تواجه رفضاً واسعاً من اليمين الإسرائيل