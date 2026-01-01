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الذهب يستقر والنفط يتراجع وسط ترقب مسار الفائدة والدبلوماسية الإيرانية

الخميس 24 سبتمبر 2026 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يستقر والنفط يتراجع وسط ترقب مسار الفائدة والدبلوماسية الإيرانية



القدس المحتلة/سما/

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية واحتمالات رفعها مجدداً هذا العام، بينما تراجعت أسعار النفط بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، مع إعلان إيران استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيراً يُذكر، ليستقر عند 4285.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 4321.40 دولار.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد ارتفاعها نحو 4% خلال الجلسة السابقة، متأثرة بتطورات مرتبطة بالموقف الإيراني بشأن إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الحرب مع الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتاً، أو 0.9%، إلى 102.13 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً، أو 0.7%، إلى 91.56 دولار للبرميل.

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