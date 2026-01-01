استطلاع القناة 13: تراجع حاد لنتنياهو.. وفارق المعارضة يتبخر

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية ونُشرت نتائجه مساء امس الأربعاء، صورة محدثة لتوزيع المقاعد في الساحة السياسية الإسرائيلية.

ووفقًا للاستطلاع، جاءت قائمة "يشار" في المركز الأول بحصولها على 22 مقعدًا، بينما حل حزب الليكود ثانيًا بـ18 مقعدًا فقط.

وحصل حزب نفتالي بينيت على 11 مقعدًا. وفي المعسكر الديني واليميني، حصل التحالف بين بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين على 6 مقاعد، بينما نال حزب عوفر وينتر 5 مقاعد.

واختتم حزب يوعاز هندل ويرون زليخا قائمة الأحزاب التي تتجاوز نسبة الحسم، بحصوله على 4 مقاعد.

وعلى مستوى المعسكرات، حصل معسكر معارضي نتنياهو على 52 مقعدًا، مقابل 51 مقعدًا لمعسكر مؤيدي نتنياهو.

كما حصلت الأحزاب العربية على 13 مقعدًا، بينما نال حزب يوعاز هندل ويرون زليخا 4 مقاعد.

ويعني توزيع المقاعد أن التفوق الذي كان يتمتع به معسكر معارضي نتنياهو تراجع بصورة كبيرة، بعدما كان الفارق بين المعسكرين أوسع في استطلاعات سابقة.