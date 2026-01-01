  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع القناة 13: تراجع حاد لنتنياهو.. وفارق المعارضة يتبخر

الخميس 24 سبتمبر 2026 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع القناة 13: تراجع حاد لنتنياهو.. وفارق المعارضة يتبخر



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية ونُشرت نتائجه مساء امس الأربعاء، صورة محدثة لتوزيع المقاعد في الساحة السياسية الإسرائيلية.

ووفقًا للاستطلاع، جاءت قائمة "يشار" في المركز الأول بحصولها على 22 مقعدًا، بينما حل حزب الليكود ثانيًا بـ18 مقعدًا فقط.

وحصل حزب نفتالي بينيت على 11 مقعدًا. وفي المعسكر الديني واليميني، حصل التحالف بين بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين على 6 مقاعد، بينما نال حزب عوفر وينتر 5 مقاعد.

واختتم حزب يوعاز هندل ويرون زليخا قائمة الأحزاب التي تتجاوز نسبة الحسم، بحصوله على 4 مقاعد.

وعلى مستوى المعسكرات، حصل معسكر معارضي نتنياهو على 52 مقعدًا، مقابل 51 مقعدًا لمعسكر مؤيدي نتنياهو.

كما حصلت الأحزاب العربية على 13 مقعدًا، بينما نال حزب يوعاز هندل ويرون زليخا 4 مقاعد.

ويعني توزيع المقاعد أن التفوق الذي كان يتمتع به معسكر معارضي نتنياهو تراجع بصورة كبيرة، بعدما كان الفارق بين المعسكرين أوسع في استطلاعات سابقة. 

الأكثر قراءة اليوم

ستة شهداء وعشرات الاستهدافات.. تصعيد إسرائيلي جديد يهز جنوب غزة

شهادة سفيان أبو زايدة تثير ترقّبًا إسرائيليًا.. هل تكشف أسرار اتصالات سرية بين حماس وتل أبيب ورسالة السنوار قبل 7 أكتوبر؟

عملية دهس قرب رام الله تسفر عن استشهاد المنفذ وإصابة شرطي إسرائيلي بجروح بالغة

ترامب عن أردوغان: قائد صارم ورائع ولا ينبغي الاستهانة ..به ودعم كبير لإعادة اعمار غزة

«كونفدرالية إسرائيلية أردنية».. مبادرة ليبرمان تواجه رفضاً واسعاً من اليمين الإسرائيل

مجلس السلام سيكشف عن خطة أولية بقيمة 2.45 مليار دولار لإعادة إعمار غزة

الشاباك يمدد قيود الطيران إلى دبي حتى نهاية أكتوبر وسط خلاف أمني مع الإمارات

الأخبار الرئيسية

تحقيق صادم: نتنياهو تلاعب بتقارير استخبارية للتنصل من قضية الأموال القطرية

IMG_6996

في 24 ساعة فقط.. 3 اغتيالات وعمليات نسف تهز غزة.

d8c4d68f-e9f6-4dfc-a869-72b9318cac91

عملية دهس قرب رام الله تسفر عن استشهاد المنفذ وإصابة شرطي إسرائيلي بجروح بالغة

«كونفدرالية إسرائيلية أردنية».. مبادرة ليبرمان تواجه رفضاً واسعاً من اليمين الإسرائيل

سيناتور أميركي: تهديد ترامب بـ”إبادة” الشعب الإيراني جريمة حرب وعمل همجي