سيناتور أميركي: تهديد ترامب بـ”إبادة” الشعب الإيراني جريمة حرب وعمل همجي

وكالات /سما/

صرّح السيناتور الأميركي بيرني ساندرز بأنّ “إبادة” سكان إيران، كما هدّد الرئيس دونالد ترامب، ترقى إلى جريمة حرب وعمل همجي يجب ألّا ترتبط به الولايات المتحدة أبداً.

وكتب ساندرز عبر منصة “إكس” موجّهاً كلامه لترامب: “لا يا سيادة الرئيس. لا ينبغي لنا أن (نبيد) الشعب الإيراني. هذه جريمة حرب، وهذه همجية، وهو أمر يجب ألّا ترتبط به الولايات المتحدة أبداً”.

ووصف السيناتور الأميركي الحرب على إيران بأنها “غير قانونية وغير دستورية”، داعياً “الكونغرس” الأميركي إلى التحرّك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها.

وجاء موقف ساندرز رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال كلمة ألقاها في الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال إنه يتوجب عليه اتخاذ “قرار كبير بشأن إيران”، وهو إما “إبرام صفقة كبرى معها”، أو “إبادتها”، على حدّ زعمه.