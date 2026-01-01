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عملية دهس قرب رام الله تسفر عن استشهاد المنفذ وإصابة شرطي إسرائيلي بجروح بالغة

الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية دهس قرب رام الله تسفر عن استشهاد المنفذ وإصابة شرطي إسرائيلي بجروح بالغة



القدس المحتلة/سما/

ادعت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع عملية دهس في محيط حاجز بيت عور العسكري "مكابيم" غرب رام الله، مشيرة إلى أن المنفذ استشهد في المكان برصاص الجنود، فيما هرعت قوات من جيش الاحتلال إلى المكان.

وقال جيش الاحتلال في بيان أولي إنه تلقى بلاغا حول عملية دهس في محيط حاجز "مكابيم التابع لمنطقة بنيامين"، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن المصاب أحد عناصر دورية للشرطة كانت متواجدة في المكان.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن رجلا يبلغ من العمر نحو 40 عاما أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه للدهس، وأنه كان فاقدا للوعي.

وقالت إن طواقم الإسعاف والمسعفين، بالتعاون مع قوة طبية تابعة لجيش الاحتلال، قدمت للمصاب العلاج الطبي في المكان.

وبحسب نجمة داود الحمراء، وقع الحادث على شارع 443، بين بيت حورون والجهة الغربية.

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