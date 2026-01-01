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ليبرمان يقترح إسناد إدارة وأمن الضفة الغربية للأردن

الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يقترح إسناد إدارة وأمن الضفة الغربية للأردن



القدس المحتلة/سما/

اقترح أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، اسناد ادارة الضفة الغربية الى الاردن.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "بيشيفا"، أكد ليبرمان ضرورة التوصل إلى "تفاهمات مع الأردنيين بشأن إدارة المنطقتين (أ) و(ب)، وتحمّلهم المسؤولية الأمنية والإدارية هناك".

وتابع موضحا: "لا أعلم إن كانوا سيُدخلون جيشهم أو يُنشئون كتائب هنا، لكن القضية الفلسطينية في نهاية المطاف أكثر إلحاحا بالنسبة للأردن منها لإسرائيل".

وسرعان ما أثارت هذه المقترحات ردود فعل غاضبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي شنّ هجوما لاذعا على ليبرمان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وكتب نتنياهو: "ليبرمان، كنت أعلم أنك ينتمي إلى التيار اليساري منذ أن شكّلت حكومة مع منصور عباس. لكنني لم أصدق أنك ستقترح سيطرة الجيش الأردني على أراضي إسرائيل. عُد فورا!".

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