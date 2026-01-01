لجنة الانتخابات الاسرائيلية تشطب ترشح أبو شحادة وكسيف

القدس المحتلة/سما/

استبعدت لجنة الانتخابات الاسرائيلية سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والنائب عوفر كسيف لانتخابات الكنيست المقبلة ضمن القائمة المشتركة، على أن يتم البت في ذلك نهائيا من قبل المحكمة العليا.

وفي سابقة غير معتادة، صوّت رئيس اللجنة، القاضي نوام سولبرغ، لصالح قرار الاستبعاد. ففي أغلب الأحيان، لا يُبدي رئيس اللجنة موقفا.

وقد صوّت 31 عضوا من أعضاء اللجنة، بمن فيهم سولبرغ، لصالح استبعاد أبو شحادة، بينما صوّت أربعة أعضاء ضده.

وسيُحال القرار النهائي إلى المحكمة العليا. وفي رده على ذلك، قال أبو شحادة: "إن المحاولة غير المشروعة لإسكاتي وإبعادي عن الساحة العامة لن تُغيّر من مبادئي. لم أدعُ قط إلى العنف أو الإرهاب، وأنا أعارض الكفاح المسلح وألتزم بنهج الكفاح السياسي والمدني من أجل السلام والعدالة والمساواة".

يأتي ذلك بعدما بدأت صباح اليوم مداولات لجنة الانتخابات المركزية حول شطب أحزاب ومرشحين من خوض انتخابات الكنيست، وستتواصل غدا الخميس، بعدما أعلنت أحزاب صهيونية عن تأييدها لشطب سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة.