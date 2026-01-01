شهداء وعشرات الاستهدافات.. تصعيد إسرائيلي جديد يهز جنوب غزة

غزة / سما/

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطنين استشهدا وأصيب ثلاثة آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية قرب مسجد العقاد، في محيط مفترق "أصداء" بمنطقة مواصي خان يونس شمال غربي المدينة. وعُرف الشهيدان بأنهما أسامة خالد محمد أبو خاطر ومحمد إبراهيم محمد أبو علوان.

وفي تطور آخر، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد الشاب يحيى جمعة سمور (27 عاماً)، متأثراً بجروح أصيب بها مساء أمس الثلاثاء جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال في خان يونس.

كما أصيب فلسطيني بجروح حرجة فجر اليوم بعد تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال في منطقة "البداو" بالسطر الغربي شمالي خان يونس.

وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في القطاع، حيث أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشمالية من غزة، فيما شن الطيران الحربي غارة على منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

وفي الوقت ذاته، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والطيران المروحي الإسرائيلي، بينما استهدفت مروحيات الاحتلال المناطق الغربية لمدينة رفح، وسط إطلاق نار مماثل من الآليات العسكرية شرق خان يونس.