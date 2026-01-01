  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب عن أردوغان: قائد صارم ورائع ولا ينبغي الاستهانة ..به ودعم كبير لإعادة اعمار غزة

الأربعاء 23 سبتمبر 2026 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب عن أردوغان: قائد صارم ورائع ولا ينبغي الاستهانة ..به ودعم كبير لإعادة اعمار غزة



وكالات /سما/

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه “رجل صارم ورائع”، قائلًا: “لا تعبثوا معه”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب خلال قمة عقدت الثلاثاء في مدينة نيويورك، بمشاركة الرئيس التركي، إلى جانب قادة كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والعراق.
وأشار ترامب إلى أنهم اجتمعوا العام الماضي أيضًا مع دول المنطقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتخذوا خطوات مهمة بشأن قطاع غزة وبذلوا جهودًا لإنهاء الأزمة في المنطقة.
وخلال حديثه عن تلك المساعي، التفت ترامب نحو الرئيس أردوغان قائلًا: “قبل عام بالضبط، اجتمعت دول عديدة هنا على هامش أعمال الأمم المتحدة، وناقشنا كيف يمكننا إنهاء الحرب الدامية في غزة، وكانت الأسماء الحاضرة هي نفسها تقريبًا”.

وأضاف: “وكان من بين الحضور صديقي القادم من تركيا، الموجود معنا هنا تحديدًا. إنه رجل صارم، لا تعبثوا معه.. إنه رجل رائع حقًا”.
ولفت ترامب إلى أن قادة الدول المشاركين في الاجتماع بذلوا جهودًا كبيرة لوقف إراقة الدماء في غزة، مؤكدًا أن هذه الدول على أتم الاستعداد الآن أيضًا لتقديم مساهمات كبيرة في عملية إعادة إعمار القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

المعركة القادمة ..إسرائيل تقترب من أكبر تعبئة للاحتياط مع خطط لاستدعاء 200 ألف جندي

تركية الأصل تقترب من حكم برلين وتغضب إسرائيل.. من هي إليف إيرالب؟

قرارات هامة لمجلس الوزراء الفلسطيني..

المالية الفلسطينية : رواتب الموظفين عن شهر حزيران غدا الأربعاء

ترامب يشيد بممداني بعد لقائهما في نيويورك

ترمب: أميركا عادت أقوى من أي وقت مضى.. وإيران فقدت صفة "المتنمر" في الشرق الأوسط

غوتيريش: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقترب من "التطهير العرقي" وغزة تشهد دماراً وقتلاً غير مسبوقين

الأخبار الرئيسية

خطة للمستوطنين لعرقلة قطاف الزيتون.. والاحتلال يستعد لأسبوع حاسم في الضفة

تفاؤل أمريكي حذر.. ويتكوف يصف المحادثات مع إيران بالواعدة

IMG_6984

مخاطباً الجمعية العامة.. عباس: تحرك دولي حاسم مطلوب لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية

الرئيس النمساوي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة وسط تصاعد الانتقادات الأوروبية

ترمب: أميركا عادت أقوى من أي وقت مضى.. وإيران فقدت صفة "المتنمر" في الشرق الأوسط