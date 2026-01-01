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الشؤون المدنية تستكمل استعداداتها لموسم قطف الزيتون بالضفة الغربية

الأربعاء 23 سبتمبر 2026 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشؤون المدنية تستكمل استعداداتها لموسم قطف الزيتون بالضفة الغربية



رام الله/سما:

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية استكمال استعداداتها لموسم قطف الزيتون للعام 2026، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات والبلديات والمجالس القروية والجهات ذات العلاقة، بهدف تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وضمان انسيابية الموسم.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن مكاتبها في محافظات الضفة الغربية عقدت اجتماعات تنسيقية لحصر احتياجات المزارعين وتحديد المناطق التي تتطلب ترتيبات خاصة، خصوصًا الأراضي الواقعة خلف الجدار أو القريبة من مناطق التماس.

وأضافت أن طواقمها تتابع ترتيبات دخول المزارعين والمركبات والمعدات الزراعية إلى الأراضي، إلى جانب معالجة المعيقات التي قد تواجههم خلال موسم القطاف.

وأكدت الهيئة أن طواقمها ستواصل المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المختصة طوال الموسم، داعية المزارعين إلى التواصل مع مكاتبها في حال مواجهة أي معيقات أو طوار.

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