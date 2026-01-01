خطة للمستوطنين لعرقلة قطاف الزيتون.. والاحتلال يستعد لأسبوع حاسم في الضفة

القدس المحتلة/سما/

يواصل جيش الاحتلال خلق الذرائع للتنكيل بأهالي الضفة الغربية مستخدما المستوطنين الذين تدعمهم الحكومة الإسرائيلية لارتكاب الجرائم. هذه المرة وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية يخطط المستوطنون لمنع الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون .

يتزامن ذلك مع هجوم دولي عبر منصة اجتماع الأمم المتحدة ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تحت حماية جيش الاحتلال.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي والشاباك يعتبران الأسابيع المقبلة اختبارا حاسما للوضع الأمني في الضفة، في ظل تزامن عدة عوامل قد تؤدي، وفق التقديرات الإسرائيلية، إلى تصعيد ميداني، من بينها عيد المظال، وموسم قطف الزيتون، والاستعداد للانتخابات المقبلة.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يرصد محاولات من جانب المستوطنين لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وقطف محاصيل الزيتون، مشيرة إلى أن محصول هذا العام يُتوقع أن يكون وفيرًا، ما يعني إطالة فترة موسم الحصاد.

وتنتشر 23 كتيبة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى كتيبة أخرى نُقلت للعمل في منطقة التماس شمال الضفة وخلال العيد، قد يتم الدفع بقوات إضافية.

كما تستعد قوات الاحتلال، وفق التقرير، لسلسلة من الفعاليات والزيارات والاقتحامات التي ينفذها المستوطنون خلال فترة الأعياد اليهودية، وسط خشية من أن تتحول الاحتكاكات إلى مواجهات واسعة بين الفلسطينيين والمستوطنين.

وتشير المعطيات التي أوردتها الصحيفة إلى انتشار نحو 23 كتيبة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إضافة إلى كتيبة أخرى جرى نقلها إلى منطقة التماس شمال الضفة، مع إمكانية الدفع بقوات إضافية خلال فترة عيد المظال.