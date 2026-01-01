شهيد وعدد من الجرحى إثر اعتداء زوارق الاحتلال على غرب مدينة غزة

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٣٥٠ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية الى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وارتقى الليل الماضي شهيد ومصابون أحدهم بحالة حرجة جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط محطة تمراز قرب شارع النفق شمالي مدينة غزة.

وأصيبت مواطنة برصاص جيش الاحتلال بالسطر الغربي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثلاثة اخرون في قصف اسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية ان جيش الاحتلال استهدف بالصواريخ مجموعة مواطنين أمام مقهى بحي التفاح ما أسفر عن استشهاد المواطنين محمد خضر غباين وأحمد زكي زيارة واصابة ثلاث اخرين بينهم طفل.

وفي وقت متزامن استهدفت طائرات الاحتلال سيارة في نواصي خان يونس دون وقوع اصابات.

وفجر اليوم شهدت المناطق الشرقية تحليقا للطيران المروحي مع إطلاق نار متفرق.

وقصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وأطلقت آليات إسرائيلية النار شرقي مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في عرض البحر قبالة ساحل مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وبلغ عدد الذين وصلوا مقرات وزارة الصحة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية خمسة شهداء و ٢٥ إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ١٣٩٩ شهيد إضافة إلى ٤٨٦٣ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٨٣٤ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٣٩١٩ شهيد ١٧٤٩٧٧ مصاب.