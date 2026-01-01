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أسعار السولار في الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسيًا

الأربعاء 23 سبتمبر 2026 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار السولار في الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسيًا



وكالات /سما/

سجل متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة، مستوى قياسيًا عند 6.52 دولارات للغالون، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأفادت الجمعية الأميركية للسيارات بذلك، مساء أمس الثلاثاء، في بيانات إحصائية، بالتزامن مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية على إيران على الاقتصادات العالمية.

وسجلت بعض الولايات أسعارًا مرتفعة للديزل، مثل كاليفورنيا، حيث تجاوز السعر 8.4 دولارات للغالون، وهاواي بأكثر من 7.1 دولارات، وميشيغان نحو 6.8 دولارات، وفق المصدر ذاته.

وحتى 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، كان متوسط سعر الغالون (3.7 لترات) يبلغ 5.96 دولارات.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية أن متوسط سعر الغالون من البنزين ارتفع من 2.98 دولار قبل بداية الحرب على إيران إلى 4.47 دولارات، بزيادة بنحو 50 بالمئة.

وتأتي هذه القفزة في الأسعار في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب تضرر الإمدادات، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز واضطراب حركة الملاحة في مضيق باب المندب.

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