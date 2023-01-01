بيرنهام أمام الأمم المتحدة: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري في غزة والضفة

وكالات /سما/

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المعروف باسم "E1" يهدد بتقطيع أوصال الضفة الغربية ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يسمح بتنفيذ هذا المخطط.

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح بيرنهام أن بلاده اتخذت خطوات عملية ضد الاستيطان، شملت حظر التجارة مع المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، وفرض عقوبات على جهات وأفراد مشاركين في تطوير مشروع "E1"، انطلاقاً من موقفها الرافض للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد أن التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل لا يمكن أن تبرر السياسات المتبعة في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على أن المملكة المتحدة لن تقف متفرجة أمام تصاعد المعاناة الإنسانية وتآكل فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وأشار بيرنهام إلى أن الحرب في غزة أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين، بمن فيهم أطفال، في وقت لا تزال فيه المساعدات الإنسانية تصل بكميات غير كافية إلى القطاع، معتبراً أن النزاع استمر لفترة أطول مما كان ينبغي.

ووصف حل الدولتين بأنه الخيار الأكثر واقعية لتحقيق السلام والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً التزام بلاده بالعمل من أجل وقف إراقة الدماء وإنهاء المعاناة الإنسانية، والحفاظ على فرص التعايش بين الشعبين في أمن وسلام.

وفي الوقت نفسه، جدد رئيس الوزراء البريطاني إدانة هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً دعم لندن لأمن إسرائيل في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، بما في ذلك التهديدات القادمة من إيران.

كما أشار إلى أن بريطانيا تتعاون مع فرنسا وشركاء دوليين آخرين لضمان أمن الملاحة في منطقة الخليج، في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة والشحن البحري.

وأضاف بيرنهام أن حكومته بادرت إلى التحرك بشأن ملفات الشرق الأوسط بعد أسابيع قليلة من توليه رئاسة الوزراء، حيث عمل بالتنسيق مع وزير الخارجية إد ميليباند على مراجعة السياسة البريطانية وبناء شراكات دولية لدفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.