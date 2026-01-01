  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تفاؤل أمريكي حذر.. ويتكوف يصف المحادثات مع إيران بالواعدة

الأربعاء 23 سبتمبر 2026 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاؤل أمريكي حذر.. ويتكوف يصف المحادثات مع إيران بالواعدة



وكالات /سما/

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات مطولة عبر وسطاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ويتكوف، في منشور على منصة "إكس"، إن الوسطاء تنقلوا بين الوفدين الأميركي والإيراني على مدار الثلاثاء، في إطار اتصالات غير مباشرة بين الجانبين.

وأضاف: "أتممنا بنجاح جولة من المناقشات نأمل أن تكون بناءة وواعدة"، مشيرا إلى أن الوسطاء سيواصلون جهودهم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الثلاثاء، إن المحادثات مع إيران مستمرة، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تسوية، فيما أكدت طهران أن الاتصالات يمكن أن تجري عبر وسطاء خلال اجتماعات الجمعية العامة.

وتأتي تصريحات ويتكوف بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران طرحت شروطا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، تتضمن رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات.

وتأتي الاتصالات في وقت تسعى فيه واشنطن وطهران إلى استكشاف فرص التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر، وسط خلافات بشأن شروط وقف القتال ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

وكان ترامب قد دعا، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشديد العزلة الاقتصادية على إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

الأكثر قراءة اليوم

المعركة القادمة ..إسرائيل تقترب من أكبر تعبئة للاحتياط مع خطط لاستدعاء 200 ألف جندي

تركية الأصل تقترب من حكم برلين وتغضب إسرائيل.. من هي إليف إيرالب؟

قرارات هامة لمجلس الوزراء الفلسطيني..

اسعار العملات والمعادن

المالية الفلسطينية : رواتب الموظفين عن شهر حزيران غدا الأربعاء

ترامب يشيد بممداني بعد لقائهما في نيويورك

ارتفاع النفط والذهب وسط توترات الشرق الأوسط

الأخبار الرئيسية

خطة للمستوطنين لعرقلة قطاف الزيتون.. والاحتلال يستعد لأسبوع حاسم في الضفة

IMG_6984

مخاطباً الجمعية العامة.. عباس: تحرك دولي حاسم مطلوب لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية

الرئيس النمساوي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة وسط تصاعد الانتقادات الأوروبية

ترمب: أميركا عادت أقوى من أي وقت مضى.. وإيران فقدت صفة "المتنمر" في الشرق الأوسط

المعركة القادمة ..إسرائيل تقترب من أكبر تعبئة للاحتياط مع خطط لاستدعاء 200 ألف جندي