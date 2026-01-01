تفاؤل أمريكي حذر.. ويتكوف يصف المحادثات مع إيران بالواعدة

وكالات /سما/

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات مطولة عبر وسطاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ويتكوف، في منشور على منصة "إكس"، إن الوسطاء تنقلوا بين الوفدين الأميركي والإيراني على مدار الثلاثاء، في إطار اتصالات غير مباشرة بين الجانبين.

وأضاف: "أتممنا بنجاح جولة من المناقشات نأمل أن تكون بناءة وواعدة"، مشيرا إلى أن الوسطاء سيواصلون جهودهم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الثلاثاء، إن المحادثات مع إيران مستمرة، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تسوية، فيما أكدت طهران أن الاتصالات يمكن أن تجري عبر وسطاء خلال اجتماعات الجمعية العامة.

وتأتي تصريحات ويتكوف بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران طرحت شروطا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، تتضمن رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات.

وتأتي الاتصالات في وقت تسعى فيه واشنطن وطهران إلى استكشاف فرص التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر، وسط خلافات بشأن شروط وقف القتال ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

وكان ترامب قد دعا، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشديد العزلة الاقتصادية على إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.