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بنك فلسطين يحتفي بعودة طلبة غزة إلى الدراسة بعد نحو ثلاثة أعوام من الانقطاع

الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يحتفي بعودة طلبة غزة إلى الدراسة بعد نحو ثلاثة أعوام من الانقطاع



غزة/سما/

نظم بنك فلسطين، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2026، فعالية لاستقبال طلبة مدرسة دير اللاتين في مدينة غزة، احتفاءً بعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد نحو ثلاثة أعوام من الانقطاع عن التعليم، في ظل ما شهدته العملية التعليمية في قطاع غزة من توقف واضطراب واسع بفعل الحرب والنزوح.

وتخللت الفعالية فقرات ترفيهية وأنشطة مخصصة للأطفال، هدفت إلى إضفاء أجواء من الفرح على عودتهم إلى المدرسة، ومساعدتهم على استعادة جانب من الحياة التعليمية والاجتماعية التي حُرموا منها خلال السنوات الماضية.

وشارك الطلبة في الأنشطة المقدمة وسط أجواء من التفاعل والفرح، مع عودتهم إلى الفصول الدراسية ولقاء زملائهم مجددًا، بعد فترة طويلة فرضت خلالها ظروف الحرب واقعًا قاسيًا على الأطفال وقطاع التعليم في غزة.

وفي ختام الفعالية، وزّع بنك فلسطين حقائب مدرسية على الطلبة، في إطار دعمهم مع انطلاق العام الدراسي والمساهمة في توفير جانب من احتياجاتهم التعليمية.
 

وقال بنك فلسطين، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "مع بداية عام دراسي جديد، شاركنا أطفالنا في غزة فرحة العودة إلى المدرسة، وقدمنا لهم حقائب جديدة ووقتًا مليئًا بالفرح والأنشطة الترفيهية"، مضيفًا: "لأن لكل طفل حقًا في أن يبدأ عامه بابتسامة، وأن يحمل حقيبته وأحلامه معه إلى المدرسة".

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