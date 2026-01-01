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الرئيس النمساوي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة وسط تصاعد الانتقادات الأوروبية

الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس النمساوي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة وسط تصاعد الانتقادات الأوروبية



وكالات /سما/

وجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، انتقادات حادة إلى إسرائيل، متهماً إياها بارتكاب «جرائم حرب» وانتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال فان دير بيلين، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، أمس الثلاثاء، في نيويورك، مع المستشار الاتحادي كريستيان شتوكر ووزيرة الخارجية بياته ماينل-رايزينغر، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب.

وأشار، على وجه الخصوص، إلى عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، محذراً من أن الحكومة الإسرائيلية تسير في «مسار خطير»، مؤكداً في الوقت ذاته أن انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية لا يعني بأي حال التشكيك في حق إسرائيل في الوجود.

وأضاف الرئيس النمساوي أن التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تخدم إسرائيل على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات متزايدة تتعلق باحترام القانون الدولي والنظام الدولي القائم.

وتأتي تصريحات فان دير بيلين على هامش مشاركة القيادة النمساوية في أعمال أسبوع المستوى الرفيع للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت تستعد فيه النمسا لتولي عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2027-2028. 

وكان المستشار النمساوي كريستيان شتوكر قد وصف الأمم المتحدة بأنها «مركز الدبلوماسية والتعاون الدولي»، مشيراً إلى أن عضوية بلاده المقبلة في مجلس الأمن تمثل مسؤولية تجاه المجتمع الدولي. 

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