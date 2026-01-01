تراجع النفط واستقرار الذهب والدولار وسط ترقب الأسواق

وكالات /سما/

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» إلى البحر الأحمر، بالتزامن مع تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عبر محادثات تجري في نيويورك.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.07% إلى 99.18 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.39% إلى 90.17 دولاراً، بعدما هبط برنت في تسوية أمس الثلاثاء إلى أقل من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 8 أيلول/سبتمبر.

ويتزامن تحسن توقعات الإمدادات مع مؤشرات على اتصالات أميركية وإيرانية في نيويورك، رغم استمرار التصريحات الحادة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لإمكانية التوصل إلى اتفاق من شأنه تخفيف اضطرابات الإمدادات.

وفي أسواق المعادن، استقرت أسعار الذهب قرب 4357 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4394.90 دولاراً، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة العالمية.

ويأتي ذلك بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى نطاق 3.75%-4%، وسط إشارات إلى احتمال رفعها مرة أخرى قبل نهاية العام، في حين يميل ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وارتفعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 67.37 دولاراً للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.3% إلى 1837.80 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1311.40 دولاراً.

وفي سوق العملات، استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في شهرين عند 100.56 نقطة، مدعوماً بتوقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على المدى القريب، فيما واصل المستثمرون ترقب تطورات أسعار النفط والمسار الدبلوماسي للحرب.

واستقر اليورو عند 1.1446 دولار، قرب أدنى مستوياته منذ أواخر تموز/يوليو، والجنيه الإسترليني عند 1.3337 دولار، فيما بلغ الدولار 157.55 ين، وسط استمرار الحذر في الأسواق من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.