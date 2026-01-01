استطلاع إسرائيلي: آيزنكوت يتفوق على نتنياهو والمعارضة تتقدم بأربع مقاعد

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع القناة 12 الإسرائيلية أن كتلة آيزنكوت حصلت على 54 مقعدا، وكتلة نتنياهو، بما في ذلك فينتر، حصلت على 50 مقعدا، بينما حصلت الأحزاب العربية على 12 مقعدا. أما هيندل وزليخا فحصلوا على أربعة مقاعد فقط.

بحسب الاستطلاع، حصل حزب "ياشار!" بزعامة غادي آيزنكوت على 23 مقعدًا ، وحزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو على 20 مقعدًا ، وحزب "الوحدة" بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد على 13 مقعدًا .

أما حزبا "الديمقراطيون" و"إسرائيل بيتنا" فحصل كل منهما على 9 مقاعد، وحزب "يهودية التوراة الموحدة" على 8 مقاعد، والقائمة الغربية المشتركة على 7 مقاعد، وحزب شاس على 7 مقاعد، وحزب "عوتسما يهوديت" على 6 مقاعد، وحزب "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد، وحزب "الموحدة" على 5 مقاعد، وحزب "عماخ يسرائيل" على 4 مقاعد، وحزب "ملو-أمنيكم" على 4 مقاعد.

أظهرت خريطة الكتل في الاستطلاع تفوقًا لكتلة المعارضة، التي حصلت على 54 مقعدا، مقابل 50 مقعدًا لكتلة الائتلاف الحكومي .

وحصلت الأحزاب العربية مجتمعة على 12 مقعدًا، بينما عُرضت قائمة "الاحتياطيات الاقتصادية" التي تضم يواز هندل ويارون زليخا، والتي حصلت على 4 مقاعد، بشكل منفصل دون ربطها بأي من الكتل.

وحصلت كتلة "الديمقراطيون" بقيادة يائير جولان على 10 مقاعد. وحصلت كتلة "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، بينما حصلت كتلة "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتامار بن غفير على 6 مقاعد.