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الشيخ يطالب العالم بالتدخل لحماية شعبنا من العنصرية والتطهير العرقي

الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يطالب العالم بالتدخل لحماية شعبنا من العنصرية والتطهير العرقي



رام الله /سما/

قال نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، إن حكومة الاحتلال تحوّل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إلى معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين عبر البوابات الحديدية والحواجز واقتلاع أشجار الزيتون من مئات الدونمات.

وطالب الشيخ في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، العالم بالتدخل لحماية شعبنا من العنصرية والتطهير العرقي، كما طالب الأمم المتحدة في اجتماعاتها الراهنة بالإعلان عن سلسلة إجراءات وقرارات تحمي الشعب الفلسطيني وتُلزم الاحتلال وقف إجراءاته كافة.

وأشار الشيخ إلى أن البيانات لن توقف جرائم الاحتلال، بل المطلوب دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه واتخاذ إجراءات صارمة رادعة لتغول الاحتلال وعنصريته وجرائمه.

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