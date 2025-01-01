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ترمب: أميركا عادت أقوى من أي وقت مضى.. وإيران فقدت صفة "المتنمر" في الشرق الأوسط

الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترمب: أميركا عادت أقوى من أي وقت مضى.. وإيران فقدت صفة "المتنمر" في الشرق الأوسط



نيويورك/وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة «عادت أقوى من أي وقت مضى»، مشيدًا بقوة الجيش الأمريكي والاقتصاد وقطاع الطاقة، ومؤكدًا أن بلاده اتخذت خطوات حاسمة وسريعة للتأثير في المشهد العالمي.

وأضاف ترمب أن إيران تمثل، بحسب وصفه، «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، داعيًا قيادتها إلى إبرام اتفاق، لكنه قال إنها تواصل رفض ذلك.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران كانت «المتنمرة في الشرق الأوسط»، معتبرًا أنها لم تعد كذلك، كما تحدث عن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية عام 2025، وقال إن الولايات المتحدة تدخلت بعد منح طهران فرصًا للتوصل إلى اتفاق، بهدف منع ما وصفه بـ«الكابوس» مستقبلًا.

وكانت تصريحات ترمب بشأن تدمير المنشآت النووية الإيرانية قد وردت أيضًا في خطابه عقب الضربات الأمريكية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان في يونيو/حزيران 2025.

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