  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تحسبًا لتهديد روسي.. ليتوانيا تسعى لتعديل دستورها والسماح بنشر أسلحة نووية

الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحسبًا لتهديد روسي.. ليتوانيا تسعى لتعديل دستورها والسماح بنشر أسلحة نووية



وكالات /سما/

تتجه ليتوانيا إلى تعديل دستورها لإزالة الحظر المفروض على نشر الأسلحة النووية والقواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها، في ظل تصاعد المخاوف من التهديدات الروسية في منطقة البلطيق.

وأيدت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الليتواني، في 9 سبتمبر/أيلول 2026، مقترح تعديل المادة 137 من الدستور بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، في خطوة قد تتيح مستقبلًا استضافة أسلحة نووية تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، دون أن تعني اتخاذ قرار فوري بنشرها.

وتأتي هذه التحركات على خلفية المخاوف من الوجود العسكري الروسي في منطقة كالينينغراد ونشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، الحليفة لموسكو.

وتؤكد السلطات الليتوانية أن تعديل الدستور يهدف إلى توسيع خيارات الردع والدفاع، فيما لا توجد خطط فورية معلنة لتخزين أسلحة نووية في البلاد. وفي المقابل، حذّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن نشر أسلحة نووية موجهة ضد روسيا على الأراضي الليتوانية سيجعل البلاد ضمن نطاق الاستهداف النووي الروسي، بينما أطلق مسؤولون روس آخرون تصريحات تهديدية بشأن تداعيات الخطوة.

وتسلّط التحركات الليتوانية الضوء على تصاعد التوترات الأمنية

الأكثر قراءة اليوم

قبل إلقاء كلمته بالأمم المتحدة.. نتنياهو يتخذ قراراً مفاجئاً بشأن رحلته إلى نيويورك

من التخطيط إلى التنفيذ.. كواليس "عملية البيجر" بعد عامين من وقوعها

تركية الأصل تقترب من حكم برلين وتغضب إسرائيل.. من هي إليف إيرالب؟

قطر ترفض "مزاعم" نيويوركر حول تقديمها أموال لـ"حماس": وثائق مزورة

بحسب تقرير أمريكي.. بريطانيا تتجه لتعزيز تعاونها العسكري مع السعودية ضد الحوثيين

إعلام عبري يتحدث عن انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية شمالي غزة..

بريطانيا توافق على دعم السعودية ضد الحوثيين.. بهذه الطريقة

الأخبار الرئيسية

المعركة القادمة ..إسرائيل تقترب من أكبر تعبئة للاحتياط مع خطط لاستدعاء 200 ألف جندي

غوتيريش: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقترب من "التطهير العرقي" وغزة تشهد دماراً وقتلاً غير مسبوقين

انقلاب مفاجئ في بورصة الانتخابات الإسرائيلية : آيزنكوت يتفوق على الليكود بفارق كبير

قطر ترفض "مزاعم" نيويوركر حول تقديمها أموال لـ"حماس": وثائق مزورة

IMG_6958

جيش الاحتلال يستهدف منازل مخلاة شرق غزة: 6 شهداء وجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية