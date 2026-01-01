وزير الخارجية الإسباني: منع المساعدات تكريس للإبادة الإسرائيلية في غزة

مدريد/وكالات /

أكد وزير الخارجية الإسباني أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل تكريسًا للإبادة، مشددًا على ضرورة ضمان دخول المساعدات إلى السكان المدنيين دون عوائق.

وقال إن الحلول الأحادية الجانب أثبتت فشلها في معالجة الصراع، داعيًا إلى تبني مسار سياسي قائم على القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الدعوات الدولية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الدفع نحو حل سياسي يفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.