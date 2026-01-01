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ترامب يشيد بممداني بعد لقائهما في نيويورك

الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يشيد بممداني بعد لقائهما في نيويورك



وكالات /سما/

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، الإثنين، بعدما وضعا خلافاتهما جانبا، لبحث عدد من الملفات، من بينها قوانين الهجرة، ومشروع سكني تُقدر قيمته بملايين الدولارات.

وكان ترامب قد وجه انتقادات لاذعة لممداني، قبل أن يتولى الأخير منصبه في كانون الثاني/ يناير، واصفا إياه بعبارات من قبيل "الشيوعي الصغير" و"المعتوه"، قبل أن تشهد العلاقات بينهما تحسنا مفاجئا.

وقال ترامب لممداني خلال مؤتمر صحافي: "أتمنى أن تكون رئيس بلدية عظيما. وأنا أعلم أنك ستكون كذلك. والبداية كانت موفقة جدا".

وتشكل المحادثات المغلقة الأخيرة التي استمرت نحو ساعة في مانهاتن بنيويورك اللقاء العلني الثالث بينهما منذ الفوز الكاسح الذي حققه ممداني في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي.

من جهته، قال ممداني "نثمن التزام الرئيس تجاه المدينة"، في وقت يزور ترامب مدينة نيويورك، مسقط رأسه، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردا على سؤال بشأن إلغاء ترامب لـ"وضع الحماية المؤقتة" لآلاف المهاجرين في إطار خطته لترحيلهم جماعيا، قال ممداني البالغ من العمر 34 عاما، إنه عبّر "بصرامة عن أفكاره لضمان أمن سكان نيويورك".

وأضاف أنهما ناقشا أيضا مقترحا لبناء 12 ألف منزل في نيويورك.

وأكد أنه ينوي مواصلة التعاون مع ترامب، رغم إقراره بوجود "العديد من الخلافات" بينهما.

وقال ممداني "أظهرت المحادثات أن لكلينا مقاربات وقناعات متباينة للغاية وسأحافظ على الحوار مع الرئيس، ومع أي شخص يمكنه دعم هذه المدينة وتقديم يد العون لها".

 

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