انقلاب مفاجئ في بورصة الانتخابات الإسرائيلية : آيزنكوت يتفوق على الليكود بفارق كبير

القدس المحتلة / سما /

يواصل حزب "ياشار!" بقيادة غادي آيزنكوت تعزيز موقعه في أسواق التنبؤات قبيل الانتخابات الإسرائيلية، حيث سجل موقع بولي ماركت فارقا كبيرا بينه وبين حزب الليكود فيما يتعلق بتوقعات فوزه بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست.

ووفقا لبيانات السوق، حسب صحيفة معاريف الإسرائيلية تبلغ احتمالية فوز "ياشار!" حوالي 62%، مقارنةً بنحو 39% لحزب الليكود. وهذه أعلى نسبة وجدناها في وثائق السوق المتاحة لحزب آيزنكوت.

هذا تغيير حادّ خلال أسابيع قليلة فقط. ففي وثائق بولي ماركت الصادرة قبل شهر تقريبا، كان حزب الليكود متقدمًا بنسبة 59%، بينما لم تتجاوز نسبة حزب "ياشار!" 41% آنذاك.

ومنذ ذلك الحين، انقلبت الصورة في السوق رأسًا على عقب، وتحوّل الفارق الذي كان يصبّ في مصلحة الليكود، والذي بلغ نحو 20 نقطة، إلى تفوق لحزب "ياشار!" بأكثر من 20 نقطة.

تجاوز حجم التداول في السوق المتعلق بهوية الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد حاجز 300 ألف دولار. ووفقًا لقواعد بولي ماركت، سيُحسم السوق بناءً على الحزب أو القائمة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وليس بناءً على هوية رئيس الوزراء الذي سينجح في نهاية المطاف بتشكيل ائتلاف حكومي.

يتوافق الاتجاه في السوق المتعددة إلى حد ما مع أحدث استطلاعات الرأي، لكن مسألة تشكيل الحكومة لا تزال معقدة وتعتمد على توزيع المقاعد بين الكتل والقدرة على تشكيل أغلبية في الكنيست.

حتى في السوق المنفصلة التي تتناول هوية رئيس الوزراء بعد الانتخابات، يتصدر آيزنكوت القائمة: إذ تُقدّر بولي ماركت احتمالات فوزه بنحو 52% إلى 53%، مقارنة بنحو 29% لنتنياهو .

مع ذلك، فإن بيانات بولي ماركت ليست استطلاع رأي عام، بل هي أسعار عقود تتغير تبعا لنشاط المتداولين، وبالتالي قد تتغير بسرعة.