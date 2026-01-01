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بريطانيا توافق على دعم السعودية ضد الحوثيين.. بهذه الطريقة

الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا توافق على دعم السعودية ضد الحوثيين.. بهذه الطريقة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام  إنه وافق على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية ‌لفترة محدودة، في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة.

 
وطلبت الرياض الدعم بعدما كثف الحوثيون، الذين يسيطرون على أكثر المناطق سكانا في اليمن، هجماتهم على السعودية في جبهة جديدة في الحرب الأوسع التي بدأت بهجمات ⁠أمريكية وإسرائيلية على إيران أواخر فبراير شباط.
 
وقال بيرنام للصحفيين خلال توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة "تلقينا طلبا من المملكة العربية السعودية للحصول على دعم عسكري، وبناء على نصيحة وزير الدفاع ووزير الخارجية، وافقت الليلة الماضية على ذلك الطلب لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية".
 
وأضاف "لأن السعودية، بالطبع، تتعرض لهجوم... ونحن بحاجة إلى إبقاء تلك ‌المسارات ⁠مفتوحة، ومن هنا جاءت موافقتنا على الطلب".
 
وترتبط بريطانيا والسعودية بتحالف عسكري وثيق منذ عقود، وتعد بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للمملكة. وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت بريطانيا نظام الدفاع ⁠الجوي "سكاي سابر" في السعودية للمساعدة في حمايتها من هجمات صاروخية إيرانية خلال الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.
 
وستنشر بريطانيا طائرة واحدة من ⁠طراز فوييجر في الأيام المقبلة لتقديم الدعم الجديد للتزود بالوقود جوا.
 
وقال "إنه اتفاق محدد المدة من حيث المساعدة التي ⁠سنقدمها، لكننا سنبقيه قيد المراجعة"، مضيفا أن بريطانيا "تؤدي دورها" في الشرق الأوسط أيضا من خلال دعم الجهود الرامية إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا.

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