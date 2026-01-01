جيش الاحتلال يستهدف منازل مخلاة شرق غزة: 6 شهداء وجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية

القدس المحتلة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٣٤٩ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية الى استشهاد ستة مواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهدت الفتاة سندس كريم برصاص الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان الشهيد فؤاد أبو قمر، الذي ارتقى في قصف إسرائيلي سابق استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة

وفي جنوب القطاع استشهد الشرطي موسى أبو معروف إثر استهدافه بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية في شارع السكة وسط مدينة خان يونس.

كما استشهد الطفل إسماعيل البردويل برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، فيما استشهد الشاب محسن بهجة متأثرًا بجروح أصيب بها إثر إطلاق النار عليه من طائرة مسيّرة في الرأس شمال القطاع.

وكانت المواطنة فداء خضر طوطح، البالغة من العمر ٣١ عاما قد استشهدت صباح الاثنين إثر إصابتها برصاصة في الرأس قرب مركز شرطة أبو مدين على طريق صلاح الدين.

وليلا استهدفت طائرات حربية منزل عائلة كريم بحي التفاح ما أدى لتدميره واصابة مواطنين من منزل مجاور.

كما قصف جيش الاحتلال منزلا خلف المحكمة الشرعية بحي الشجاعية شرق غزة.

وأطلق الطيران المروحي النار على طول الخط الأصفر.

الاحصائيات

وبلغ عدد الذين وصلوا مقرات وزارة الصحة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية أربعة شهداء و ١٧ إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ١٣٩٤ شهيد إضافة إلى ٤٨٣٩ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٨٣٤ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٣٩١٤ شهيد ١٧٤٩٥٢ مصاب.