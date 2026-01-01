الطقس: أجواء حارة نهارا ومنعشة ليلا

رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى بقليل من معدلها السنوي العام.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس حار، تشتد حدته خلال فترة الظهيرة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع ساعات المساء والليل، ليصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يسود طقس صيفي اعتيادي، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين.

ويكون الطقس معتدلا نسبيا في المناطق الجبلية، فيما يسود جو حار في المناطق السهلية، وحار جدا في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى معدلها السنوي العام حدود درجتين مئويتين.

ويستمر الطقس صيفيا اعتياديا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يسود جو حار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، ويصبح الطقس منعشا في مختلف المناطق، خاصة الجبلية منها، بينما يكون الانتعاش أقل في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس صيفيا اعتياديا بشكل عام خلال ساعات النهار، بما في ذلك المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويكون الجو حارا ضمن معدلاته المعتادة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يسود طقس شديد الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس منعشا في مختلف المناطق، خاصة الجبلية منها، وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

أما في يوم السبت، يستمر الطقس صيفيا اعتياديا خلال ساعات النهار، مع بقاء درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلها السنوي العام.

وتكون الأجواء حارة نسبيا في الأغوار، وأقل حرارة في المناطق السهلية والمنخفضة.

ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش، يميل إلى البرودة النسبية في الجبال العالية، فيما يكون لطيفا ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية والمنخفضة.