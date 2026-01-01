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ممداني يصعد ضد نتنياهو: مجرم حرب ومهندس ابادة جماعية

الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ممداني يصعد ضد نتنياهو: مجرم حرب ومهندس ابادة جماعية



القدس المحتلة / سما /

على خلفية افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة والتوقع بوصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة في الحدث، شن عمدة نيويورك زهران ممداني اليوم (الثلاثاء) هجوما حادا على رئيس الوزراء، واصفاً إياه بأنه مجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، أكد ممداني مجدداً موقفه الحازم ضد نتنياهو قائلاً: "فيما يتعلق ببنيامين نتنياهو، فقد وصفته كما أراه - مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة للشعب الفلسطيني".

كما تطرق ممداني إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن هذه القضية طُرحت خلال اجتماعه مع عمدة لاهاي: "إذا طالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال شخص ما لانتهاكه هذه القوانين، فمن نحن لنقول إنه فوق القانون؟ أنا أؤمن إيماناً راسخاً بضرورة محاسبة الجميع".

من جهة أخرى، أقرّ ممداني بأنه لا يملك أي سلطة قانونية لاعتقال نتنياهو، خلافاً للتهديدات التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، حين تعهّد بإصدار أوامر للشرطة المحلية باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة.

تأتي تصريحات ممداني في وقت تخطط فيه المدينة لتنظيم احتجاجات واسعة النطاق ضد زيارة نتنياهو، المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة. ورغم الانتقادات اللاذعة، أوضح ممداني أنه لا ينوي المشاركة في المظاهرات نفسها.

يندرج الصراع المحيط بنتنياهو ضمن سياق سياسي أوسع وأكثر تعقيدًا في الولايات المتحدة، يشمل العلاقة غير المتوقعة التي نشأت بين ممداني - الاشتراكي الديمقراطي وأول رئيس بلدية مسلم لمدينة نيويورك - والرئيس دونالد ترامب.

وقد التقى الاثنان هذا الأسبوع في قصر غرايسي (المقر الرسمي لرئيس البلدية)، في أول لقاء من نوعه لرئيس في منصبه في المدينة منذ 45 عامًا.

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