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إعلام عبري يتحدث عن انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية شمالي غزة..

الإثنين 21 سبتمبر 2026 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يتحدث عن انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية شمالي غزة..



القدس المحتلة/سما/

ادعت وسائل إعلام عبرية، انفجار عبوة ناسفة، مساء الاثنين، في آلية هندسية إسرائيلية شمالي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
وقالت القناة 12 الخاصة: “انفجرت عبوة ناسفة قبل قليل في آلية هندسية إسرائيلية شمالي قطاع غزة دون تسجيل إصابات”.
فيما زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، والقناة 14 العبرية الخاصة أن حركة “حماس”، قامت بتفعيل العبوة، ولم تعلق الحركة على ما أوردته وسائل الإعلام العبرية حتى الساعة 18:10 (ت.غ).
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ مساء الاثنين عملية نسف واسعة لمنازل ومبانٍ سكنية داخل مناطق سيطرته جنوب شرقي مدينة خان يونس.

ووفق شهود عيان، أحدثت عملية النسف انفجارًا ضخمًا سُمع دويه في أنحاء متفرقة من مناطق وسط وشمال القطاع.

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