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اصابة ناقلة نفط بـ”قذيفة مجهولة المصدر” خلال عبورها هرمز..

الإثنين 21 سبتمبر 2026 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة ناقلة نفط بـ”قذيفة مجهولة المصدر” خلال عبورها هرمز..



وكالات /سما/

أصيبت ناقلة للغاز النفطي المسال بشظايا “مقذوفات مجهولة المصدر” أثناء خروجها من مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية، في ثاني حادثة تتعرض لها ناقلة في الممر المائي الاثنين.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي ام تي او) إنها تلقّت “بلاغا متأخرا عن حادث تعرضت له ناقلة غاز نفطي مسال أثناء عبورها خارجة من مضيق هرمز. وأفاد ربان الناقلة بأنها أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر، مؤكدا سلامة أفراد الطاقم وعدم وجود أي تأثير بيئي”.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، إصابة فردين من طاقم ناقلة نفط استُهدفت بقذيفة مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز.
وقالت الهيئة في بيان، إنها “تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز”.
وأُصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصابها “مقذوف مجهول المصدر” فيما أصيبت ناقلة أخرى بشظايا “مقذوفات مجهولة المصدر” أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية الاثنين.

وتغلق إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة في العالم، منذ اندلاع الحرب مع أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير، وردت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي ام تي او) إن “السلطات العسكرية أبلغتنا بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الدخول”.
وأضافت “أصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، وأفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها إلى ميناء التوقف التالي”.

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