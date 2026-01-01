القاهرة تحتضن مشاورات بين حماس والفصائل لبحث الانتخابات وإنهاء الانقسام

القاهرة/سما/

عقد وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، سلسلة لقاءات ومشاورات مع عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وخاصة ملف الانتخابات.

وحسب بيان عن حركة حماس، اليوم الإثنين، فإن وفدها، ضم كلاً من قيادات الحركة غازي حمد، وعلي بركة، وسهيل الهندي، ومحمود مرداوي.

وجرت اللقاءات مع ممثلي قيادات حركة الجهاد الإسلامي، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الأحرار الفلسطينية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، ولجان المقاومة في فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حيث تم التركيز على ملف الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية.

وأكدت اللقاءات على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته والتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية، إلى جانب التأكيد على حقه في انتخاب ممثليه بحرية ونزاهة وشفافية في المجلس التشريعي والمجلس الوطني، مع رفض أي صيغ للتعيين والإقصاء والتفرد.

واتفقت الفصائل على مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف القوى والشخصيات الوطنية، والعمل على إنهاء الانقسام وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية.

كما اتفقت على بلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد والتهجير والضم، وكسر الحصار عن قطاع غزة ودعم صمود المواطنين.