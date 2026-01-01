قمة الإعلام العربي في دبي.. ومستقبل الإعلام الجديد ! د. جمال المجايدة

لم يعد السؤال المطروح أمام الإعلام العربي هو كيف يواكب التحول الرقمي، بل كيف يعيد تعريف دوره في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية تعيد تشكيل صناعة الإعلام وسلوك الجمهور.

من هنا تكتسب قمة الإعلام العربي في دبي أهمية تتجاوز كونها تجمعاً لقيادات الإعلام والخبراء وصنّاع المحتوى؛ فهي تنعقد في مرحلة مفصلية أصبح فيها مستقبل الإعلام مرتبطاً مباشرة بمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى.

لقد تغيرت قواعد اللعبة. فالهاتف الذكي أصبح غرفة أخبار شخصية، والمنصات الرقمية تجاوزت دورها كوسيلة للنشر لتصبح مصدراً رئيسياً للأخبار والمعلومات، بينما تحول الجمهور من متلقٍ إلى شريك في صناعة المحتوى وتداوله والتفاعل معه.

وهذا التحول يفرض على المؤسسات الإعلامية إعادة النظر في نماذج العمل التقليدية، ليس بالتخلي عن الصحافة المهنية، وإنما بإعادة تقديمها عبر أدوات العصر الجديد.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل غرفة الأخبار

يمثل الذكاء الاصطناعي التطور الأكثر تأثيراً في مستقبل الإعلام. فقد أصبح حاضراً في البحث، وتحليل البيانات، والترجمة، والتفريغ، وإنتاج المحتوى وتخصيصه، وهو ما سيغير بصورة متسارعة طبيعة العمل داخل غرف الأخبار.

لكن التكنولوجيا لا تلغي الصحافي؛ بل تعيد تعريف دوره.

فكلما أصبح إنتاج المحتوى أسرع وأسهل، ازدادت أهمية الصحافي القادر على التحقق من المعلومات، وفهم السياق، وتقييم المصادر، وتقديم التحليل المهني. وفي بيئة يمكن فيها إنتاج النص والصورة والفيديو آلياً، تصبح المصداقية والتحقق والثقة أهم أصول المؤسسة الإعلامية.

الإعلام الجديد يحتاج إلى جيل مختلف من الإعلاميين؛ صحافي يستطيع الكتابة والتصوير وإنتاج الفيديو والصوت، ويفهم البيانات والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وهذا يتطلب تحديثاً مستمراً لمهارات العاملين في الإعلام، وربط التعليم والتدريب الإعلامي باحتياجات الصناعة الجديدة.

فالمنافسة المستقبلية لن تكون فقط بين المؤسسات الإعلامية، وإنما بين نماذج مختلفة لإنتاج المعرفة والوصول إلى الجمهور.

دبي.. بيئة لصناعة المستقبل

استضافة دبي للقمة يحمل دلالة مهمة. فقد أصبحت الإمارة مركزاً إقليمياً للإعلام والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى، وتجمع في بيئتها مؤسسات إعلامية دولية وشركات تكنولوجيا ومجتمعات واسعة من المبدعين.وهذا يجعلها مكاناً مناسباً لبحث مستقبل الإعلام العربي، ليس باعتباره قطاعاً منفصلاً، وإنما باعتباره جزءاً من منظومة أوسع تشمل التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الإبداعي.

كما أن المنطقة العربية تمتلك فرصة كبيرة لبناء صناعة محتوى رقمية أكثر حضوراً على المستوى العالمي، بفضل قاعدة جماهيرية واسعة وطاقات شابة ولغة يتحدث بها مئات الملايين.

المعركة الحقيقية هي على الثقة

في عصر وفرة المعلومات، لم تعد المشكلة في الوصول إلى الخبر، وإنما في معرفة ما يمكن الوثوق به.

ولهذا فإن مستقبل الإعلام العربي سيعتمد على قدرته على الجمع بين سرعة التكنولوجيا ودقة الصحافة، وبين الابتكار والمسؤولية، وبين الوصول الواسع والمصداقية.

وهنا تكمن أهمية قمة الإعلام العربي: في فتح حوار جاد حول كيفية بناء إعلام عربي قادر على استخدام أدوات المستقبل دون أن يفقد جوهره المهني.

فالتكنولوجيا تغير أدوات الإعلام، لكنها لا تغير رسالته الأساسية: البحث عن الحقيقة، والتحقق من المعلومات، وتقديم المعرفة للجمهور بمهنية ومسؤولية.

ومن هنا يمكن أن يبدأ نقاش عربي أكثر طموحاً حول إعلام العقد المقبل؛ إعلام أكثر ابتكاراً، وأكثر قدرة على المنافسة عالمياً، وأكثر استعداداً للتعامل مع عصر الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد.