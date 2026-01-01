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ثلاثة شهداء بينهم سيدة وتسع اصابات بإطلاق نار على طول الخط الأصفر

الإثنين 21 سبتمبر 2026 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء بينهم سيدة وتسع اصابات بإطلاق نار على طول الخط الأصفر



غزة / سما /

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب تسعة اخرين صباح اليوم الاثنين في سلسلة من عمليات إطلاق النار على طول الخط الأصفر شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة :فداء خضر طوطح(31 عاما) أثر أصابتها بطلق ناري في الرأس صباح اليوم بالقرب من مركز شرطة أبو مدين على طريق صلاح الدين.

كما اصيبت سيدة وطفل بإطلاق نار اصاب منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

واعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل إسماعيل البردويل بنيران الجيش الاسرائيلي في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما اصيب خمسة مواطنين بالرصاص اثنان في حي الامل غرب المدينة وثلاثة قرب مدينة حمد شمالها.

وشمال القطاع استشهد الشاب محسن أحمد مصطفى بهجة متأثراً بجراح اصيب بها بطلق ناري من (كواد كابتر) في الرأس.

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