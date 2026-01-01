إيران تتوعد واشنطن: أهداف جديدة وأسلحة متطورة جاهزة لأي هجوم أميركي

طهران /وكالات /

نقلت وكالة "فارس" عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، اليوم الاثنين، إنّ "إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقاً، في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً عليها".



وقال محبي إنّ أي "عدوان جديد" سيدفع طهران إلى "تغيير تسليح الحرب وجغرافيتها"، مضيفاً أنّ بلاده مستعدة لصراع طويل الأمد.



وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّه أسقط مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-1" في أجواء مضيق هرمز.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إنّ "طهران نقلت عبر وسطاء قطريين شروطها لاستئناف المحادثات مع واشنطن".



وتشمل هذه الشروط، "إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية".



كما حذّر من أنّ "إيران باتت أكثر استعداداً لمواجهة أي هجوم جديد".



وقال رضائي إنّ بلاده ستواجه الولايات المتحدة "بقوة أكبر" وبضربات "أكثر عدداً وإيلاماً"، مشيراً إلى تطوير قدرات صاروخية ودفاعية وحرب إلكترونية، ومهدداً باستهداف قواعد ومصالح أميركية في المنطقة في حال تجدد القتال.