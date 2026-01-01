الشرطة تضبط أكثر من 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة في بيت جالا

رام الله /سما/

ضبطت الشرطة، أكثر من 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاجون والترامادول، تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيقل، خلال عملية مشتركة ونوعية في بيت جالا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، إن العملية نفذها مركز شرطة بيت جالا وفرع مكافحة المخدرات والشرطة الخاصة، عقب الاشتباه بمركبة وضبطها وتفتيشها، حيث عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب التي يشتبه بأنها مخدرة، كانت مخبأة داخل علب (جروزات) دخان.

وأضاف أن المضبوطات شملت 197 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الكبتاجون، وأكثر من 17 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الترامادول، وتقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 10 ملايين شيقل.

وأكد ارزيقات أنه جرى التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.