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اقتحام واسع لسلفيت.. مدرعات الاحتلال تنتشر في أحياء المدينة

الإثنين 21 سبتمبر 2026 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام واسع لسلفيت.. مدرعات الاحتلال تنتشر في أحياء المدينة



سلفيت /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مدينة سلفيت، ترافقها عدة مدرعات، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة، بالتزامن مع مداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد من المدرعات والآليات العسكرية، وانتشرت في عدة مناطق، قبل أن تداهم عدداً من المنازل وتفتشها، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الأضرار أو تفاصيل ما جرى داخلها.

ولم تُعرف حتى لحظة إعداد هذا الخبر تفاصيل إضافية حول وجود اعتقالات ، فيما لا تزال قوات الاحتلال تقتحم المدينة، وسط استمرار عمليات المداهمة والتفتيش.

وتشهد محافظة سلفيت اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال يتخللها مداهمات واعتقالات وإغلاق لمداخل بلداتها بالبوابات الحديدية ومنع تنقل المواطنين.

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