انتخابات ألمانيا.. اليسار يتصدر برلين وأنصاره يهتفون "فلسطين حرة" بعد فوزه

وكالات /سما/

فاز حزب اليسار (Die Linke) وفقاً للنتائج الأولية في انتخابات برلمان ولاية برلين، إذ حصل على 24,5 في المئة من الأصوات، بحسب استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع بعد ترشيحه "أليف أرألب" ذات الأصول التركية لمنصب رئيسة الحكومة المحلية للولاية.

ووثقت مشاهد متداولة، ترديد مناصري حزب اليسار الألماني هتافات "عاش التضامن العالمي.. فلسطين حرة".. خلال احتفالهم بالفوز في انتخابات ولاية برلين.

وقالت مرشحة حزب اليسار لمنصب عمدة برلين، إليف إيرالب، إن "قمع المتضامنين مع فلسطين في ألمانيا لا بد أن يتوقف"، داعيةً إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وفي تصريح سابق، قالت إليف إيرالب إنها تود تكرار نموذج وتجربة زهران ممداني، الذي فاز بمنصب في برلمان نيويورك في أمريكا وهو من أصول مهاجرة، حيث تعود أصول عائلة إيرالب إلى تركيا، وتشغل منصب عضوة في برلمان ولاية برلين.

وبشأن باقي النتائج، حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، بحسب التوقعات على 16 في المئة، فيما حصل حزب الخضر (Die Grünen) على 15 في المئة، أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، فقد نال 12 في المئة.

وجاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) ثانياً بنسبة 20 في المئة، وبالنسبة لتحالف "بي إس دبليو" (BSW) فيواجه خطر عدم تجاوز عتبة الخمسة في المئة، في حين لن يكون للحزب الديمقراطي الحر (FDP) ممثلٌ في برلمان الولاية بعد حصوله على 2,5 في المئة.

وحصل تحالف "صحوة العدالة الاقتصادية والاجتماعية" على نحو 5 بالمئة، فيما بلغت نسبة أصوات الحزب الديمقراطي الحر نحو 2,5 بالمئة، ووفق النتائج الأولية، رفع حزب "اليسار" نسبة أصواته بمقدار 12,3 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات عام 2023.

بينما خسر الاتحاد الديمقراطي المسيحي 8,2 نقطة مئوية، والحزب الاشتراكي الديمقراطي 6,4 نقطة، وحزب "الخضر" 3,4 نقطة، في المقابل، رفع حزب "البديل من أجل ألمانيا" نسبة أصواته بمقدار 6,9 نقطة مئوية.

تشكيل حكومة تتمتّع بأغلبية قادرة على الحكم يتطلب تحالفاً ثلاثياً

وبحسب تقديرات توزيع المقاعد الصادرة عن شبكة (إيه آر دي)، من المتوقع أن يحصل حزب "اليسار" على 42 مقعداً في برلمان ولاية برلين المكون من 159 مقعداً.

ومن المتوقع أن يحصل الاتحاد الديمقراطي المسيحي على 34 مقعداً، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" على 27 مقعداً، وحزب "الخضر" على 26 مقعداً، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على 21 مقعداً، وتحالف "صحوة العدالة الاقتصادية والاجتماعية" على 9 مقاعد.

ووفق هذه الأرقام، يتطلّب تشكيل حكومة تتمتّع بأغلبية قادرة على الحكم تحالفاً ثلاثياً، حيث لا يتيح هذا التوزيع لأي حزب بلوغ الأغلبية المطلقة المطلوبة البالغة 80 مقعداً بمفرده.

وعقب النتائج الأولية، أعربت أرألب، في كلمة لها عن شكرها لداعمي حزبها، وعن تطلعها للعمل الجماعي قائلة: "اعتباراً من اليوم سنغير برلين معاً لنجعلها مكاناً أفضل"، ورأت أنه مع تصدر حزبها في الانتخابات ببرلين، "انتصرت المحبة والعدل على الكراهية".

وفي تصريح تلفزيوني لـ"إيه آر دي"، قالت أرألب إن الناخبين منحوها ومنحوا حزب "اليسار" تفويضاً لفتح صفحة جديدة من أجل برلين أكثر عدلاً، يتسنى فيها للجميع العيش بكرامة إنسانية، مؤكدة أن البرامج الانتخابية لحزب "اليسار" هي التي فازت في هذه الانتخابات.

وتابعت أرألب: "أريد أن أكون رئيسة لحكومة ولاية برلين حتى يتسنى للناس في مدينتنا الحصول على حياة أفضل من جديد"، وشددت على أن أزمة الإيجارات تشكل أكبر مشكلة اجتماعية في برلين.

وأرألب (45 عاماً) ابنة لعائلة هاجرت من تركيا إلى ألمانيا عقب انقلاب عام 1980 في تركيا، متزوجة وأم لطفلين، وركزت حملتها الانتخابية على قضايا الإسكان الاجتماعي، وحقوق المستأجرين، والخدمات العامة، حيث برز في رأس تعهداتها الانتخابية إخضاع شركات الإسكان الكبرى للرقابة العامة.

"انتخابات ميكلينبورغ"

وفي ولاية ميكلينبورغ-فوربومرن، تصدّر حزب "البديل من أجل ألمانيا" استطلاعات الخروج بـ37 بالمئة من الأصوات، تلاه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ35.5 بالمئة.

وأظهرت استطلاعات الخروج حصول حزب "اليسار" على 7.5 بالمئة، والاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب "الخضر" على 5.5 بالمئة لكل منهما، بينما حصل تحالف "صحوة العدالة الاقتصادية والاجتماعية" على 5 بالمئة، والحزب الديمقراطي الحر على 1.2 بالمئة.

ورفع حزب "البديل من أجل ألمانيا" نسبة أصواته بأكثر من الضعف مقارنة بانتخابات عام 2021، بزيادة قدرها 20.3 نقطة مئوية، فيما خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي 4.1 نقطة، والاتحاد الديمقراطي المسيحي 7.8 نقطة.

ومن المتوقع أن يتوزع برلمان الولاية، المكوّن من 71 مقعداً، بواقع 27 مقعداً لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، و26 مقعداً للحزب الاشتراكي الديمقراطي، و6 مقاعد لحزب "اليسار"، و4 مقاعد لكل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب "الخضر" وتحالف "صحوة العدالة الاقتصادية والاجتماعية".