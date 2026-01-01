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الاحتلال يواصل خروقاته: اصابات بالرصاص في خيام النازحين جنوب القطاع واستمرار إغلاق المعابر

الإثنين 21 سبتمبر 2026 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته: اصابات بالرصاص في خيام النازحين جنوب القطاع واستمرار إغلاق المعابر



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ348 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى اصابة أعداد من المواطنين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وأطلقت آليات الإحتلال النار في اماكن سيطرتها شرق مدينة غزة فينا ألقت طائرات مسيرة قنابل متفجرة من وقت لآخر قرب الخط الأصفر شرق حي الشجاعية.

ونقلت طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني اصابتان جراء سقوط قذيفة بالقرب من خيام النازحين في منطقة الاخرس في حي الامل جنوب القطاع.

وأصيب ثلاثة مواطنين، بينهم سيدتان وشاب، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار شرق مدينة حمد شمال خانيونس.

كما وصل إصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى، من المناطق الشرقية للمصدر وسط القطاع، إحداهما لطفل، جراء التوغل في المناطق الشرقية وإطلاق النار باتجاه المواطنين.

ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف في مدينة رفح .

وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال اغلاق معبر رفح لليوم الرابع مانعا عشرات المرضى من المغادرة لتلقي العلاج إضافة إلى اغلاق معبر كرم ابو سالم المخصص لدخول البضائع بداعي الأعياد.

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