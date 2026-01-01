الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته القصوى خشية سيناريو حوثي قد يشعل حرباً إقليمية ويجرّ تل أبيب إلى المواجهة

القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بوجود حالة من القلق المتصاعد داخل المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة وتحويلها إلى صراع إقليمي أوسع.

ونقل موقع "والا" العبري عن تلك المصادر أن الجيش الإسرائيلي يدرس احتمالية لجوء الحوثيين إلى إطلاق صواريخ أو تنفيذ هجمات جوية باتجاه إسرائيل، في محاولة لصرف الأنظار عن المواجهة الدائرة مع السعودية، وهو سيناريو قد يدفع تل أبيب إلى التدخل العسكري المباشر.

وأشارت المصادر إلى أن أي تصعيد من هذا النوع قد يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة جديدة مع إيران، مع احتمال اتساع دائرة الصراع لتشمل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه المخاوف في ظل تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، حيث أعلنت الجماعة تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة في الرياض ومنشآت تابعة لشركة "أرامكو"، بينما أكدت السلطات السعودية اعتراض عدد من الصواريخ فوق العاصمة.

وبحسب التقرير، رفعت إسرائيل مستوى الجاهزية في سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي، كما أجرت الاستخبارات العسكرية تحديثات على نماذج الإنذار والتقييمات العملياتية، مع إطلاع القيادة السياسية على المخاطر المحتملة. وفي السياق ذاته، جرى تقليص مدة الزيارة المقررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لتقتصر على ساعات قليلة بدلاً من عدة أيام، في خطوة تعكس حساسية التطورات الراهنة.

كما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن وجود اتصالات دبلوماسية وأمنية غير معلنة أسفرت عن موافقة إسرائيل على تزويد السعودية بمعلومات استخباراتية تتعلق بتحركات الحوثيين، وذلك عبر وساطة أمريكية.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة اتباع سياسة عدم التدخل المباشر في النزاع، بعد تلقيها رسائل من الحوثيين تفيد بعدم استهداف المصالح الأمريكية ما دامت واشنطن بعيدة عن المواجهة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، مؤكداً أن الجماعة وافقت على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.