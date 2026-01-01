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مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بيافا

الأحد 20 سبتمبر 2026 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بيافا



القدس المحتلة/سما/

قتل الشاب ياسين خليل دكة (28 عاما) مساء، الثلاثاء، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا، لترتفع حصيلة الضحايا العرب منذ مطلع العام إلى 164 قتيلا وقتيلة.

ونقل الضحية إلى مستشفى “فولفسون” وهو بحالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، وأعلنت اعتقال شاب في العشرينيات من عمره للاشتباه بالضلوع في الجريمة

وتواصل الشرطة التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

163 قتيلًا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 163 قتيلًا وقتيلة، في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة وتصاعد حالة انعدام الأمن.

وتشير المعطيات إلى أن إطلاق النار استُخدم في غالبية جرائم القتل، وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقهما في الحد من الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي الحصيلة المتصاعدة في ظل استمرار جرائم العنف في البلدات العربية، وسط مخاوف متزايدة في المجتمع العربي وغياب مؤشرات على تراجعها.

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