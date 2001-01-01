عبد الرحمن السيد يتحدى نائب الرئيس الأمريكي في منافسة لرفع الأثقال: “تثرثر وتستخدم مستحضرات التجميل”

وكالات /سما/

تحدّى المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس لخوض منافسة في رفع الأثقال، رداً على سخرية فانس من مظهره ولحيته.

وقال السيد، في حديث إلى «تي إم زي دي سي»، رداً على منشور لفانس على منصة «تيك توك» سخر فيه من لحيته ووصفها بأنها «متناثرة»، إنه إذا التقى نائب الرئيس فسيسأله: «كم من مستحضرات التجميل اضطررت إلى وضعها على وجهك لتحصل على تلك اللحية الصغيرة؟».

وأضاف موجهاً حديثه إلى فانس: «جيه. دي، اسمع يا رجل، أنت تثرثر كثيراً. درست في جامعة ولاية أوهايو، ولم تعرف حتى كيف تتعامل مع الكأس عندما حملته، والآن ماذا؟ هل أنت منتشٍ ببدائل التستوستيرون؟ أنا أتدرب بشكل طبيعي».

وتابع السيد أنه سيكون «سعيداً بدعوته إلى أي صالة لرفع الأثقال، في أي مكان».

وانتقل السيد من السخرية المتبادلة إلى انتقاد سياسات فانس، قائلاً إن مشكلته معه «ليست لحيته»، رغم أن نائب الرئيس يحاول جعلها محور النقاش، وإنما تأييده سياسات وصفها السيد بأنها سيئة، ومحاولته الظهور بمظهر «الرجل القوي».

وكان فانس قد وصف السيد خلال تجمع انتخابي في أغسطس/آب بأنه «شرير جداً»، في حين سبق للرئيس دونالد ترامب أن هاجمه ووصفه بأنه «مجنون» و«جهادي» و«خاسر شيوعي يكره اليهود وإسرائيل».

ورداً على وصف فانس له بأنه «شرير»، قال السيد إن الشر يتمثل، من وجهة نظره، في «بدء الحروب عندما يكون هناك سلام»، وحرمان الناس من الرعاية الصحية عندما لا يكون لديهم بديل، وتمرير تخفيضات ضريبية لأصحاب المليارات.

كما انتقد فانس علاقة السيد بالمعلق السياسي وناشط منصة «تويتش» حسن بيكر، بسبب تصريحات أدلى بها بيكر عام 2019 قال فيها إن الولايات المتحدة تستحق هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وكان السيد قد تبرأ من تلك التصريحات، فيما اعتذر بيكر عنها لاحقاً.

ويخوض عبد الرحمن السيد السباق على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في مواجهة النائب الجمهوري السابق مايك روجرز.