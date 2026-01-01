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إيران تلوّح برد قاسٍ: قواعد ومصالح أمريكية في مرمى النيران إذا تعرضت لهجوم

الأحد 20 سبتمبر 2026 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تلوّح برد قاسٍ: قواعد ومصالح أمريكية في مرمى النيران إذا تعرضت لهجوم



طهران /وكالات /

حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران الولايات المتحدة وعدداً من دول المنطقة من أي تحرك عسكري ضد الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن القواعد والمصالح الأمريكية المنتشرة في الإقليم ستكون عرضة لهجمات وصفها بـ"المستمرة والفعالة والمؤلمة" إذا تعرضت إيران لأي اعتداء.

وفي بيان له، اتهم المقر واشنطن بالسعي إلى تعويض ما اعتبره إخفاقات عسكرية عبر حملات تضليل إعلامي وتحركات سياسية وأمنية جديدة، مشيراً إلى وجود استعدادات أمريكية، بالتنسيق مع بعض الدول الإقليمية، لاتخاذ خطوات ضد طهران خلال اجتماع مرتقب في إحدى الدول الأوروبية.

وأكد البيان أن أي دولة في المنطقة تتبنى ما وصفه بـ"سياسة الازدواجية" تجاه إيران أو تشارك في عمل عسكري أمريكي ضدها، ستُعد شريكاً في العدوان، محذراً من أنها لن تتمكن بعد ذلك من التعويل على ضبط النفس من جانب القوات المسلحة الإيرانية.

ويُعد مقر خاتم الأنبياء المركزي أعلى هيئة معنية بقيادة العمليات العسكرية المشتركة في القوات المسلحة الإيرانية، ويعمل تحت إشراف القيادة العليا وهيئة الأركان العامة.

ولم يكشف البيان عن طبيعة الإجراءات الأمريكية التي تحدث عنها أو أسماء الدول المقصودة بالتحذير، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات وتبادلاً للتهديدات بين طهران وواشنطن.

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