مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار قرب رام الله

رام الله /سما/

وقعت عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين اليوم الأحد، قرب مستوطنة نفيه تسوق في محافظة رام الله بحسب زعم جيش الاحتلال الذي دفع بقوات إلى المكان.

وبحسب المواقع العبرية فقد اطلقت أعيرة نارية من سيارة على مستوطنين في نبع مياه قرب المستوطنة أسفرت عن مقتل مستوطن .

وزعم جيش الاحتلال أن منفذ العملية فى من المكان وبدأت قوات قوات الاحتلال عمليات بحث ومطاردة بما في ذلك باستخدام المروحيات، وتم نشر قوات إضافية في المنطقة.

كما اغلقت قوات الاحتلال حواجز عطارة وعين سينيا شمال رام الله، وحاجز جبع شمال القدس، في جميع الاتجاهات.